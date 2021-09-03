Вашингтон, 4 сентября, 2021, 01:46 — ИА Регнум. Не менее 300 тысяч баррелей нефти получит из стратегического резерва США американская нефтеперерабатывающая компания Placid Refining Company для смягчения последствий урагана «Ида», обрушившегося на северо-восток страны. Об этом 3 сентября сообщило на своем сайте министерство энергетики государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Целью такого шага называется улучшение доступа к топливу при восстановительных работах в пострадавших от стихии районах. Отмечается, что количество нефти, которое будет передано организации, она должна будет позже вернуть.

Ранее стало известно, что для подобных нужд минэнерго США передаст из своих резервов 1,5 млн баррелей нефти американской компании ExxonMobil Corporation.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября глава Белого дома Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в американских штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, столкнувшихся с последствиями урагана «Ида».