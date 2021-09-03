Штат Луизиана, США, 4 сентября, 2021, 01:43 — ИА Регнум. Пострадавший от воздействия урагана «Ида» город Новый Орлеан в американском штате Луизиана посетил президент США Джозеф Байден. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

Ураган

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Американский лидер выступил в Новом Орлеане с речью о мерах, предпринимаемых его администрацией для ликвидации последствий удара стихии. Президент США отметил, что при содействии губернатора штата жителям Луизианы была направлена помощь в размере $100 млн. Каждый житель Луизианы получит на свой банковский счёт $500.

Кроме того, Байден уточнил, что для борьбы с дефицитом топлива в пострадавших районах будет задействован стратегический нефтяной резерв страны. Также глава Белого дома поддержал предложенный им план модернизации инфраструктуры страны, который позволит лучше подготовиться к ударам стихии в будущем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восстановлении энергоснабжения в пострадавшем от удара урагана «Ида» штате Луизиана. Всего из-за воздействия урагана энергоснабжения в штате лишились около ста тысяч человек. Крупнейший город штата Новый Орлеан был отключён от энергоснабжения полностью. Жертвами урагана на территории штата стали как минимум шесть человек.