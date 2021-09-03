Благовещенск, 4 сентября, 2021, 01:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков, сообщили 4 сентября в пресс-службе Кремля.

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Награждение спасателей, пожарных и врачей состоялось в Благовещенске, куда российский лидер прибыл из Владивостока.

«Я ещё раз поздравляю вас с наградами. Это тот случай, когда про вас можно сказать — наша служба и опасна, и трудна. Она ещё и благородна, и вы не случайно называетесь спасателями», — сказал президент во время церемонии.

В указе о награждении говорится, что медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награждены трое человек, медалью «За отвагу на пожаре» — восемь, всего в списке награждённых более 40 человек.