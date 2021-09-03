Москва, 4 сентября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Работу по механической стыковке разъёмов кабелей успешно завершили во время выхода в открытый космос российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Трансляция велась 3 сентября на сайте Роскосмоса.

Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru Многоцелевой лабораторный модуль «Наука»

Специалист из Центра управления полётами пояснил, что было получено добро на дальнейшую работу, а это означает успешную и правильную стыковку разъёмов на внекорабельной деятельности.

В ответ космонавт Новицкий сделал шутливое замечание, что «с таким руководством было грех не состыковать». Ранее космонавты подключили к системе энергоснабжения многоцелевой лабораторный модуль «Наука» и состыковали его с кабелем Ethernet. В настоящее время идёт проверка всех соединений.

Внекорабельная деятельность космонавтов Новицкого и Дуброва началась в 17:41 мск, запланировано, что работы в открытом космосе продлятся семь часов пять минут. Космонавты осуществляют интеграцию многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал человеческую ошибку причиной нештатного включения двигателей «Науки».