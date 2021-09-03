Москва, 4 сентября, 2021, 01:02 — ИА Регнум. Три автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД) на западе Москвы. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на 61-м километре МКАД в районе пересечения с Рублевским шоссе. Из-за инцидента затруднено движение по внутренней стороне дороге на расстоянии в 1 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Чувашии грузовой автомобиль вылетел с моста через реку. В результате происшествия погиб водитель транспортного средства.