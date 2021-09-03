Киев, 4 сентября, 2021, 00:47 — ИА Регнум. Пожар в римско-католическом костеле Святого Николая, расположенного в центре Киева, ликвидирован спасателями. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

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Возгорание в здании костёла на улице Большой Васильковской произошло между первым и вторым этажами органного зала, затем огонь перекинулся на кровлю. Ликвидация пожара произошла в 23:26 мск. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м, огнём был сильно повреждён орган.

В ликвидации пожара участвовали 80 человек и 16 единиц техники. Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, строительство костёла Святого Николая началось в 1899 году по конкурсному проекту архитектора Станислава Валовского. Руководил разработкой и строительством здания известный киевский архитектор Владислав Городецкий. Костёл был освящён в 1909 году, а с 1980 года использовался как концертный зал Дома органной и камерной музыки. Сейчас здесь находится Национальный дом органной и камерной музыки Украины.