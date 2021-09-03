Вашингтон, 4 сентября, 2021, 00:32 — ИА Регнум. Темпы распространения лесного пожара «Калдор» в американском штате Калифорния начали снижаться, 3 сентября сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную противопожарную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Огонь остановился в нескольких километрах от популярного у туристов места озера Тахо. Кроме того, за сутки в этом указанном районе не было выявлено новых значительных очагов пожара.

Площадь распространения огня достигла 862 квадратных км. При этом отмечается, что пожарные за истекшие 24 часа смогли локализовать 29% пожара, что на 6% больше, чем на день раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что для тушения пожара «Калдор» в Калифорнии задействовано 4,4 тысячи сотрудников противопожарной службы.