Москва, 4 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. 3 сентября генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что 21-летнего российский опорный полузащитник Константин Марадишвили покинул ЦСКА по собственному желанию.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

Марадишвили перешел в «Локомотив» из ЦСКА 2 сентября 2021 года. «Железнодорожники» заплатили «красно-синим» 7 миллионов евро за трансфер футболиста. Соглашение российского полузащитника с «Локомотивом» рассчитано до конца сезона 2025/26.

Помимо Марадишвили, ЦСКА в летнее трансферное окно покинули Наир Тикнизян (в «Локомотив» за 4 миллиона евро) и Никола Влашич (в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро).

После шести туров Тинькофф Российской Премьер-лиги «Локомотив» с двенадцатью очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата. Выше расположились лишь «Сочи», «Динамо» и «Зенит».