Глазго, Великобритания, 4 сентября, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Шотландская рок-группа Biffy Clyro вернулась с новостями о неожиданном проекте под названием «The Myth of the Happily Ever After», выпустив новую песню «Unknown Male 01» в качестве первого сингла, сообщает The Line Of Best Fit. После того, как в прошлом году они объявили, что планируют выпустить «сестринскую запись» в продолжение прошлогоднему альбому «A Celebration of Endings», Biffy Clyro анонсировали «The Myth of the Happily Ever After», запись, которую ведущий вокалист Саймон Нил описывает как «реакцию» на их последний альбом. Ведущий сингл «Unknown Male 01» был выпущен сегодня и является первым из 11 песен проекта.