Казань, 3 сентября, 2021, 23:55 — ИА Регнум. 20-летний атакующий фланговый полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия мог в летнее трансферное окно перейти в «Милан». Однако итальянский клуб отказался от идеи приобретения футболиста из-за того, что «Рубин» запросил за трансфер грузинского футболиста 20 миллионов евро. «Россонери» посчитали эту цену неприемлемой.

Алексей Колчин ИА REGNUM Хвича Кварацхелия обрабатывает мяч

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в четырех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала».

Кварацхелия перешел в «Рубин» 6 июля 2019 года из грузинского «Рустави» на правах свободного агента. Текущая стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

По итогам прошедшего сезона Кварацхелия стал лучшим среди футболистов Российской Премьер-лиги по количеству успешных обводок.