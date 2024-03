Лондон, 3 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Британский электронный музыкант Джон Хопкинс анонсировал новый альбом. Он называется «Music for Psychedelic Therapy» и выходит 12 ноября в цифровом варианте и 11 февраля на виниловых пластинках на лейбле Domino. Сегодня Хопкинс поделился закрывающим альбом треком «Sit Around the Fire», записанный в сотрудничестве с продюсером East Forest. Об этом сообщает Pitchfork.

Хопкинс сказал в заявлении, что его альбом, в котором нет битов или звуков барабана, вырос из экспедиции 2018 года в пещеры Тайос в Эквадоре. «Music for Psychedelic Therapy» не является эмбиентом, классикой или монотонной, но содержит элементы всех трех», — сказал он. «Для меня это место в такой же степени, как и звук. Это работает для трезвого ума, но приобретает совершенно новое измерение, когда его привносят в психоделическую церемонию».

«Music for Psychedelic Therapy» — первая полнометражная работа Хопкинса с момента выхода «Singularity» 2018 года. В прошлом году он выпустил еще одну ориентированный на здоровье материал под названием «Singing Bowl (Ascension)», которую он написал с учетом медитативных практик.