«Челси» больше всех потратил на трансферы во время пандемии
Лондон, 3 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. 3 сентября исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг клубов с самыми большими затратами на трансферы во время пандемии коронавируса. Топ клубов возглавил лондонский «Челси».
Суммарно за полтора года английский клуб потратил 403 миллиона евро на подписания новых игроков.
В прошедшее летнее трансферное окно «Челси» подписал Ромелу Лукаку (из «Интера» за 115 миллионов евро), Сауля Ньигеса (аренда из «Атлетико» за 5 миллионов евро) и Трево Чалоба (из «Лорьяна» на правах свободного агента).
В прошедшем сезоне «пенсионеры» стали победителями Лиги Чемпионов УЕФА. В финале европейского клубного турнира подопечные Томаса Тухеля одержали минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. На данный момент лондонский «Челси» с семью очками после трех сыгранных туров занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.