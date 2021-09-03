Лондон, 3 сентября, 2021, 23:40 — ИА Регнум. 3 сентября исследовательский центр CIES Football Observatory составил рейтинг клубов с самыми большими затратами на трансферы во время пандемии коронавируса. Топ клубов возглавил лондонский «Челси».

Pixabay.com Эмблема «Челси»

Суммарно за полтора года английский клуб потратил 403 миллиона евро на подписания новых игроков.

В прошедшее летнее трансферное окно «Челси» подписал Ромелу Лукаку (из «Интера» за 115 миллионов евро), Сауля Ньигеса (аренда из «Атлетико» за 5 миллионов евро) и Трево Чалоба (из «Лорьяна» на правах свободного агента).

В прошедшем сезоне «пенсионеры» стали победителями Лиги Чемпионов УЕФА. В финале европейского клубного турнира подопечные Томаса Тухеля одержали минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 1:0. На данный момент лондонский «Челси» с семью очками после трех сыгранных туров занимает четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.