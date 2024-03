Нью-Йорк, США, 3 сентября, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Американская певица Бейонсе написала новую песню под названием «Be Alive» для нового фильма Уилла Смита «Король Ричард», мировая премьера которого состоялась на кинофестивале в Теллуриде, информирует портал The Line Of Best Fit.

John Ferguson Бейонсе

«Король Ричард» рассказывает о взлеет сестер-суперзвезд тенниса Венеры и Серены Уильямс. Уилл Смит играет роль их отца Ричарда Уильямса, и, согласно Los Angeles Times, в финальных титрах фильма было замечено название новой песни Бейонсе.

«Король Ричард», скорее всего, будет номинирован на премию «Оскар» 2022 года, а это значит, что Бейонсе также может претендовать на премию за «Be Alive» и, возможно, даже сможет исполнить трек на церемонии в следующем году.