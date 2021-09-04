Москва, 4 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. На территории Москвы разрабатываются проекты в области аэромобильных технологий. Об этом 4 сентября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Беспилотник

Вице-мэр города отметила, что Проекты участников Московского инновационного кластера (МИК) в области городской аэромобильности впервые были представлены на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, прошедшем в конце июля в Жуковском. В частности, речь идет об электродвигателях для беспилотных летательных аппаратов и беспилотной системе мониторинга, которая использует технологии искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

«В столице и других ведущих городах появляется спрос на воздушные системы мониторинга, услуги доставки небольших грузов и даже пассажирские перевозки по воздуху. Главное преимущество такого транспорта — сокращение времени в пути: в будущем добраться на аэротакси из аэропорта до центра мегаполиса можно будет гораздо быстрее. Плюс еще и в том, что электродвигатели делают перспективные транспортные системы менее шумными и более экологичными», — сказал Сергунина.