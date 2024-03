Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2021, 23:18 — ИА Регнум. Американский поп-исполнитель The Weeknd поделился новым альтернативным видео на песню «Can't Feel My Face» в честь шестилетие своего второго студийного альбома. Об этом артист сообщил в своих социальных сетях.

Пластинка Абеля Тесфайе «Beauty Behind The Madness» вышла в начале сентября в 2015 году. В официальном клипе «Can't Feel My Face» The Weeknd исполнил песню апатичной аудитории в холле отеля, а позднее был подожжен. Однако новое видео следует классическим темам рок-н-ролльного образа в темном ночном клубе. По словам представителя The Weeknd, недавно опубликованное видео и было оригинальной концепцией для видео «Can't Feel My Face», но было изменено на сцену отеля «из-за смены творческого направления».

Ранее известно, что певец готовится к выпуску новой музыки. На прошлой неделе Тесфайе заявил, что его пятый студийный альбом должен быть готов к концу месяца.