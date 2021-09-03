Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Продюсеры фильма ужасов «Оленьи рога» выложили в сеть новые кадры будущей картины. Изображения были опубликованы 3 сентября на портале Comicbook.

feline_dacat Оленьи рога

Сюжет картины расскажет о том, как учительница из маленького городка штата США Орегон ее брат, занимающий должность шерифа, начинают подозревать, что одному местному ребёнку угрожает опасность. После того, как они решают разобраться в ситуации, они понимают, что в доме, где живет мальчик, поселилось нечто зловещее.

https://twitter.com/ComicBook/status/1433869149059436544

Снял «Оленьи рога» режиссёр Скотт Купер («Недруги»), он также написал сценарий совместно с Ником Антоской. В качестве продюсера картины выступил Гильермо дель Торо.

Отметим, что этот проект столкнулся с трудностями из-за сделки по слиянию Disney и Fox, а также эпидемии коронавируса. Мировая премьера фильма состоится 29 октября 2021 года, но его съёмки были завершены ещё осенью 2018-го, таким образом, выход фильма на экраны задержался на три года.