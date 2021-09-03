Тула, 3 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. 3 сентября издание Eurostavka сообщило, что тульский «Арсенал» близок к заключению контракта с 31-лентим экс-защитником «Рубина» и «Краснодара» Русланом Камболовым. С 1 июля 2021 футболист находится без клуба.

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В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Руслан Камболов принял участие в десяти матчах, в которых получил три желтые карточки.

Тульский «Арсенал» после шести туров чемпионата с четырьмя очками идет в зоне вылета на пятнадцатой позиции. Ниже с двумя очками расположился «Урал» их Екатеринбурга.