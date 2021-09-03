Базарак, 3 сентября 2021, 23:11 — REGNUM Несколько сотен талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали в окружение к бойцам Фронта национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер, передаёт 3 сентября ВВС.
По словам представителя сил сопротивления Али Назари, атакуя позиции его соратников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали к ним в ловушку. Вероятно, им придётся сдаваться в плен, поскольку их боеприпасы на исходе.
Назари добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поторопились объявлять, будто Панджшер перешёл полностью под их контроль: это не так, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступают, но их «машина пропаганды» работает.
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