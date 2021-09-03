Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Президент США Джозеф Байден поручил провести обзор правительственных документов, касающихся терактов 11 сентября 2001 года, на предмет их возможного рассекречивания. Об этом сообщает 3 сентября пресс-служба Белого дома.

Из опубликованного указа следует, что информация, собранная в ходе расследования террористических атак, теперь должна быть обнародована. Исключение предусмотрено для тех случаев, когда имеются «максимально весомые причины» для сохранения данных в секретности.

По итогам проведённой работы министр юстиции и генеральный прокурор США должны будут проконсультироваться с другими ведомствами и предоставить отчёт главе Белого дома. Предполагается, что рассекреченные документы будут опубликованы в течение шести месяцев.