Приштина, , 23:43 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 6 сентября провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Энтони Блинкен U.S State Department

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой переговоров стала судьба афганских беженцев, получивших временное убежище в Косово. После разговора с Курти Блинкен поблагодарил Косово за проявление готовности внести свой вклад в обеспечение мира и безопасности на планете.

В ходе беседы косовский премьер-министр также отметил, что союз Америки и Косово нерушим.

По данным на 6 сентября, Косово приняло на своей территории 683 беженцев из Афганистана. 91 из них размещен на территории военной базы США Bondsteel. Всего в Косово собираются принять около 2000 афганцев на срок около года.

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