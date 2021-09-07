Приштина, , 09:29 — REGNUM Полиция Косово 6 сентября отметила 22-ю годовщину своего существования. В этот день министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля возложил цветы к памятной табличке, на которой выгравированы имена полицейских, погибших при исполнении обязанностей.

Полиция Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». реж Юрий Бутырин, Александр Люткевич 1997. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в церемонии также принял участие глава полиции Косово Самедин Мехмети.

Погибших полицейских назвали примером для подражания для новых поколений сотрудников, которых призвали гордиться своей униформой и осознавать ответственность, которую она предполагает. Напомним, в 2021 году правительство Косово установило памятную дату — день полицейских, погибших при исполнении обязанностей.

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