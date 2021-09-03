Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2021, 22:56 — ИА Регнум. Критики предупредили поклонников «Дюны» Фрэнка Герберта и киноманов о том, что им не стоит смотреть новую экранизацию романа режиссёра Дени Вильнёва на малых экранах. Об этом 3 сентября сообщил портал The Wrap.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Издание опубликовало подборку ранних рецензий экспертов. Например, автор журнала Entertainment Weekly Лия Гринблатт заявила, что «Дюна» Вильнёва предлагает «чувственные переживания, настолько богатые и ошеломляющие», что требует, чтобы её показывали «масштабно» или не показывали вовсе.

Сотрудник The Telegraph Робби Коллин в свою очередь охарактеризовал новую экранизацию как «научную фантастику в ее самом величественном, тревожном и захватывающем виде».

Напомним, ранее сам Дени Вильнёв заявил, что попытку смотреть «Дюну» по телевизору можно будет сравнить с«ездой на скоростном катере в ванне». Премьера новой «Дюны» в России состоится 16 сентября 2021 года. В производство этого блокбастера кинокомпания Warner Bros. вложила $165 млн.