Приштина, , 22:48 — REGNUM Главе канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петару Петковичу отказали в разрешении на въезд в Косово 3 и 4 сентября.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петкович собирался посетить ряд торговых предприятий, где Сербия создала новые рабочие места, и бедные семьи, нуждающиеся в помощи.

В МИД Косово отказ объяснили тем, что Петкович регулярно использовал агрессивную риторику, говоря об албанцах.

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