Приштина, Сербия, 3 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Главе канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петару Петковичу отказали в разрешении на въезд в Косово 3 и 4 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Петкович собирался посетить ряд торговых предприятий, где Сербия создала новые рабочие места, и бедные семьи, нуждающиеся в помощи.

В МИД Косово отказ объяснили тем, что Петкович регулярно использовал агрессивную риторику, говоря об албанцах.