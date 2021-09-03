Абуджа, 3 сентября, 2021, 22:43 — ИА Регнум. 3 сентября сборная Нигерии по футболу в рамках матча первого тура группы C отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в катаре одержала уверенную победу над сборной Либерии со счетом 2:0. Оба мяча на 22-й и 44-й минутах забил таранный форвард «Лестер Сити» Келечи Ихеаначо. Об этом сообщил корреспондент

Fifa.com Ахмед Муса

В прошедшем сезоне у Келечи Ихеачано двенадцать мячей и две результативные передачи в двадцати пяти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22.

Статистика матча (Нигерия/Либерия)

Удары 10/5

Удары в створ 4/3

Владение 46%/54%

Угловые 6/1

Сборная Нигерии, одержав первую победу в группе и набрав три очка, поднялась на первую строчку в турнирной таблице. Сборная Либерии без очков занимает последнее место.