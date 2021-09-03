Скопье, 3 сентября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Министр юстиции Северной Македонии Боян Маричич 3 сентября в ходе телепередачи «10 минут» на канале TV21 сообщил, что к гражданам, которые отказываются принимать непривитых переписчиков, придут привитые.

V-2020.org Перепись населения будет проведена 344 регистраторами

По словам Маричича, «переписчиков достаточно». Правда, ранее сообщалось об острой нехватке добровольцев — как в столице, так и в регионах. Большинство переписчиков привиты, однако вакцинация строго добровольна и не может быть обязательна для представителей какой-либо профессии, включая врачей.

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Напомним, перепись началась 1 сентября и завершится в конце месяца. Изначально она должна была состояться в апреле, однако оппозиции удалось добиться ее переноса из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.