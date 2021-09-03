Ирвайн, США, 3 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Представители Blizzard подтвердил информацию о том, что в следующем сезоне турниры Лиги Overwatch (OWL) будут проходить на основе «ранней сборки» игры Overwatch 2. Об этом 3 сентября сообщает портал Kotaku.

blizzard.gamespress.com Скриншот из игры Overwatch

Ранее вице-президент киберспортивной организации Джон Спектор опубликовал в Twitter комментарий по поводу слухов о будущем сезоне OWL. Он, в частности, написал, что новые соревнования начнутся в 2022 году, таким образом, опровергнув информацию о том, что якобы имеющиеся проблемы с разработкой Overwatch 2 могут стать причиной переноса начала сезона.

https://twitter.com/Spex_J/status/1433836986880626688

Напомним, сейчас проходит четвёртый сезон киберспортивных соревнований Лиги Overwatch. Гранд-финал турнира состоится 25 сентября 2021 года.