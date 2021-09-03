Москва, 3 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. 3 сентября появилась информация, что руководство московского ЦСКА отказалось отдавать 23-летнего российского центрального полузащитника Константина Кучаева в аренду в казанский «Рубин».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Кучаев

В прошедшем сезоне Константин Кучаев принял участие в 21-м матче Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Текущее соглашение Кучаева с ЦСКА рассчитано еще на два года до конца сезона 2022/23. Transfermarkt оценивает российского полузащитника в 5 миллионов евро.

На данный момент казанский «Рубин» с одиннадцатью очками после шести туров располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России.