Дамаск, 3 сентября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Сирийские силы ПВО отразили ракетную атаку израильских ВВС 3 сентября, сообщил журналистам замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

U.S. Air Force Истребитель F-15

По данным российского Центра, атаку израильтяне начал в 1:30 мск, применив четыре тактических истребителя F-15. В направлении Сирии были выпущены 24 ракеты, когда истребители находились в воздушном пространстве Ливана.

Сирийцы отразили атаку, применив комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С1»: 21 израильская ракета была уничтожена.