Лондон, 3 сентября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. Британская певица Charli XCX поделилась совершенно новой песней. Он называется «Good Ones», и это ее первый новый сольный сингл с прошлогоднего альбома «how i'm feeling now». Об этом сообщает портал Pitchfork.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Charli XCX также сказала в своем заявлении: «Первый сингл моей новой главы охватывает все, что моя жизнь может предложить в современном мире — известность, гламур, внутренние демоны и мировые хиты».

Charli XCX объявила о «Good Ones» в августе вместе с запуском своего нового подкаста «Лучшая песня Charli XCX».