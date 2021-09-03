3 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 22:58 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что США используют Киев в качестве «антироссийского орудия», и это чревато предсказуемыми и печальными последствиями, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Наколка. НАТО. Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Чтобы не было НАТО в Харькове, необходимо уже сейчас нанести превентивные удары и по Киеву и по Харькову! Это обязанность президента России, правительства, генштаба, ведь это защита граждан России!» — считает Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Российской Федерации должно проснуться и нанести сильный «удар» по позициям американцев на территории Украины, чтобы не дать потенциальному врагу разместить свои базы на границе с Россией.

«А чего мы даём американцам править бал на Украине? Не пора ли взять все свои силы в свои руки и выдавить всю иностранную заразу из нашего соседнего государства? Чего ждать, если они и так намереваются поставить туда базы НАТО и загнать Россию в угол?» — задаётся вопросами Иван Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что предупреждения со стороны России не действуют, потому что им уже нет числа, а Соединённые Штаты находятся всё ближе и ближе к российским границам.

Американские солдаты на Украине Mil.gov.ua

«На гегемона никакие предупреждения России не действуют, плевать США на них хотели. Так что все это пустое сотрясание воздуха для внутреннего пользования», — поделилась своим мнением Татьяна Б.

Часть людей считает, что внешняя политика Российской Федерации должна перейти от слов к делу, иначе не удастся достучаться до горячих голов в Америке.

«А может наш МИД сделать что-нибудь более существенное, кроме пустых, ничего не значащих заявлений и выражений озабоченности? Пора уже как-то более конкретно давать окружающим Россию странам понять, что не получится у них загнать нашу страну в капкан», — указывает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что США действительно пытаются использовать Киев в качестве тарана против России, но вопросы возникают к простым украинцам, которые почему-то готовы стать пушечным ядром против соседней страны.

«Украине больше нечем заинтересовать США кроме, как только русофобией. Бардак в центре Европы выгоден только США, а Украина за хаос получать будет дивиденды. Вот только тут есть одно «но»: украинскому народу с этой сделки достанется лишь пшик», — пишет Марина П.

Украинский военный перед американскими автомобилями Хаммер Mil.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что жители Украины не станут жить лучше, если нагадят своему соседу.

«Американцы чихать хотели, что у жителей Украины на завтрак, обед и ужин. Так же, как они не хотели думать о благополучии граждан Российской Федерации, когда курировали своих ставленников в лихие девяностые. Задача американцев — извлечь максимальную выгоду для себя и не более того! Это надо понимать жителям Украины! Никто из-за океана вас не сделает счастливыми», — обращается Коля Н.

Напомним, 2 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу американского и украинского лидеров, заявила, что США используют Киев в качестве «антироссийского орудия», это чревато предсказуемыми и печальными последствиями.