Тимур Кондратьев, 3 сентября 2021, 22:58 — REGNUM Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, что США используют Киев в качестве «антироссийского орудия», и это чревато предсказуемыми и печальными последствиями, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Наколка. НАТО. Украина
Наколка. НАТО. Украина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Чтобы не было НАТО в Харькове, необходимо уже сейчас нанести превентивные удары и по Киеву и по Харькову! Это обязанность президента России, правительства, генштаба, ведь это защита граждан России!» — считает Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что руководство Российской Федерации должно проснуться и нанести сильный «удар» по позициям американцев на территории Украины, чтобы не дать потенциальному врагу разместить свои базы на границе с Россией.

«А чего мы даём американцам править бал на Украине? Не пора ли взять все свои силы в свои руки и выдавить всю иностранную заразу из нашего соседнего государства? Чего ждать, если они и так намереваются поставить туда базы НАТО и загнать Россию в угол?» — задаётся вопросами Иван Ю.

Некоторые комментаторы отмечают, что предупреждения со стороны России не действуют, потому что им уже нет числа, а Соединённые Штаты находятся всё ближе и ближе к российским границам.

Американские солдаты на Украине
Американские солдаты на Украине
Mil.gov.ua

«На гегемона никакие предупреждения России не действуют, плевать США на них хотели. Так что все это пустое сотрясание воздуха для внутреннего пользования», — поделилась своим мнением Татьяна Б.

Часть людей считает, что внешняя политика Российской Федерации должна перейти от слов к делу, иначе не удастся достучаться до горячих голов в Америке.

«А может наш МИД сделать что-нибудь более существенное, кроме пустых, ничего не значащих заявлений и выражений озабоченности? Пора уже как-то более конкретно давать окружающим Россию странам понять, что не получится у них загнать нашу страну в капкан», — указывает Дмитрий Б.

Ряд пользователей указывает на то, что США действительно пытаются использовать Киев в качестве тарана против России, но вопросы возникают к простым украинцам, которые почему-то готовы стать пушечным ядром против соседней страны.

«Украине больше нечем заинтересовать США кроме, как только русофобией. Бардак в центре Европы выгоден только США, а Украина за хаос получать будет дивиденды. Вот только тут есть одно «но»: украинскому народу с этой сделки достанется лишь пшик», — пишет Марина П.

Украинский военный перед американскими автомобилями Хаммер
Украинский военный перед американскими автомобилями Хаммер
Mil.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что жители Украины не станут жить лучше, если нагадят своему соседу.

«Американцы чихать хотели, что у жителей Украины на завтрак, обед и ужин. Так же, как они не хотели думать о благополучии граждан Российской Федерации, когда курировали своих ставленников в лихие девяностые. Задача американцев — извлечь максимальную выгоду для себя и не более того! Это надо понимать жителям Украины! Никто из-за океана вас не сделает счастливыми», — обращается Коля Н.

Напомним, 2 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу американского и украинского лидеров, заявила, что США используют Киев в качестве «антироссийского орудия», это чревато предсказуемыми и печальными последствиями.