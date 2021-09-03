Белград, , 22:37 — REGNUM В министерстве иностранных дел Северной Македонии 3 сентября сообщили, что служащий македонского МИД, командированный в Вену в составе миссии ОБСЕ, был арестован в Сербии 27 августа 2021 года, о чем в МИД Сербии официально сообщили посольству Северной Македонии.

Под арестом Pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, компетентный сербский суд принял решение об аресте дипломата на основании международного ордера.

Сообщается, что дипломат совершил преступление в ходе частной поездки. До разрешения инцидента МИД Северной Македонии заморозил рабочие отношения с арестованным сотрудником.

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