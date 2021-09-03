Белград, 3 сентября, 2021, 22:37 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Северной Македонии 3 сентября сообщили, что служащий македонского МИД, командированный в Вену в составе миссии ОБСЕ, был арестован в Сербии 27 августа 2021 года, о чем в МИД Сербии официально сообщили посольству Северной Македонии.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, компетентный сербский суд принял решение об аресте дипломата на основании международного ордера.

Сообщается, что дипломат совершил преступление в ходе частной поездки. До разрешения инцидента МИД Северной Македонии заморозил рабочие отношения с арестованным сотрудником.