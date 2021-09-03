Деревня Ясная Поляна, Тульская область, 3 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Торжественное открытие Пятого международного театрального фестиваля «Толстой» состоялось в Ясной Поляне 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Фестиваль организован по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», а также Госкорпорации «Ростех». Фестиваль впервые проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Юбилейный фестиваль «Толстой» открылся в Ясной Поляне

Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой поблагодарил Алексея Дюмина за идею создания и поддержку фестиваля и зачитал приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«Продолжая традицию прошлых лет, фестиваль остаётся важной площадкой для демонстрации оригинальных постановок, созданных по произведениям Льва Николаевича. Спектакли, созданные с использованием современных творческих и технических решений, дарят совершенно незабываемые впечатления и по-новому представляют творчество великого писателя», — говорится в приветствии руководителя Минкультуры.

Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев зачитал приветственный адрес главы региона.

«Сегодняшний фестиваль проходит в год 100-летия музея-усадьбы «Ясная Поляна» и является одним из ключевых событий в череде праздничных мероприятий. Многие мастера театрального искусства создают творческие проекты и постановки специально для нашего фестиваля, что говорит о его высоком профессиональном уровне и популярности. Для туляков и гостей региона это прекрасная возможность увидеть спектакли по произведениям Толстого с погружением в уникальную атмосферу этого места», — говорится в приветствии губернатора.

Директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что пятый театральный фестиваль «Толстой» проходит в год столетия со дня основания музея.

«Как всегда мы увидим актуальные постановки по произведениям Льва Толстого и его современников. Однако фестиваль демонстрирует не только работу с классическим наследием, которая ведется по всей России, но и дает импульс к созданию новых произведений, которые продолжают жить и оставаться востребованными», — отметила Екатерина Толстая.

Открылся фестиваль балетом-сюитой TOLSTOY по мотивам произведений писателя. Отметим, что фестиваль продлится с 3 по 5 сентября, мероприятия фестиваля будут проходить в музее-усадьбе «Ясная Поляна», в Тульском академическом театре драмы и на заводе «Октава».