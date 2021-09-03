Юбилейный фестиваль «Толстой» открылся в Ясной Поляне
Деревня Ясная Поляна, Тульская область, 3 сентября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. Торжественное открытие Пятого международного театрального фестиваля «Толстой» состоялось в Ясной Поляне 3 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Фестиваль организован по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина при поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура», а также Госкорпорации «Ростех». Фестиваль впервые проходит под эгидой комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой поблагодарил Алексея Дюмина за идею создания и поддержку фестиваля и зачитал приветствие министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев зачитал приветственный адрес главы региона.
Директор музея-усадьбы Л.Н. Толстого «Ясная Поляна» Екатерина Толстая отметила, что пятый театральный фестиваль «Толстой» проходит в год столетия со дня основания музея.
Открылся фестиваль балетом-сюитой TOLSTOY по мотивам произведений писателя. Отметим, что фестиваль продлится с 3 по 5 сентября, мероприятия фестиваля будут проходить в музее-усадьбе «Ясная Поляна», в Тульском академическом театре драмы и на заводе «Октава».