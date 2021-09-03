Редвуд-Сити, США, 3 сентября, 2021, 22:12 — ИА Регнум. Геймеры смогут скачать бета-версию игры Battlefield Mobile для платформы Android «осенью» 2021 года. Об этом 3 сентября сообщает портал Engadget.

Battlefield 1

Отмечается, что сначала компания Electronic Arts (EA) планирует допустить к тестированию ограниченные группы геймеров из Индонезии и Филиппин. Впоследствии издатель будет подключать к тестам другие регионы. Отмечается, что на первом этапе игроки получат доступ к карте Grand Bazaar и игровому режиму Conquest. Подробнее об игре разработчики расскажут ближе к её релизу.

Напомним, EA планирует выпустить мобильную игру Battlefield в 2022 году. Компания анонсировала этот проект в апреле 2021-го, она отметила, что Battlefield Mobile будет отдельной игрой, которая будет «полностью отличаться» от предстоящей Battlefield 2042.