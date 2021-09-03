Орловский район, Ростовская область, 3 сентября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Ростовской области зарегистрирована вспышка бруцеллёза. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении донской ветеринарии 3 сентября.

Коровы

Болезнь поразила крупный рогатый скот на животноводческой точке неподалёку от хутора Терновой Орловского района. Территория фермы признана эпизоотическим очагом по бруцеллёзу. В Курганенском сельском поселении установлен карантин.

В настоящее время специалисты проводят мероприятия по ликвидации вспышки заболевания.