Загреб, 3 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. 3 сентября бывший таранный форвард «Милана» и сборной Хорватии по футболу Марио Манджукич объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист Фабрицио Романо.

Soccer.ru Марио Манджукич

За свою профессиональную карьеру Манджукич успел поиграть за загребское «Динамо», «Вольфсбург», «Баварию», «Атлетико», «Ювентус», «Аль-Духаил» и «Милан». Всего нападающий сыграл в 508-ми матчах во всех турнирах, в которых отметился 197-ю забитыми мячами и 84-мя результативными передачами.

Манджукич перешел в «Милан» 19 января 2021 года на правах свободного агента.

В составе сборной Хорватии форвард дошел до финала Чемпионата Мира 2018 в России, где его команда потерпела поражение от сборной Франции со счетом 2:4.