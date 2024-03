Стокгольм, 3 сентября, 2021, 22:02 — ИА Регнум. Шведская легендарная поп-группа ABBA поделилась двумя новыми песнями «I Still Have Faith in You» и «Don't Shut Me Down», фрагменты которых ранее музыканты представили в своих социальных сетях. Треки будут включены в «Voyage», первый новый альбом группы с 1981 года. Пластинка выйдет 5 ноября, информирует портал Pitchfork.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

ABBA выпустили «The Visitors», последний альбом в оригинальном составе, в ноябре 1981 года, прежде чем неофициально распасться в 1982 году. ABBA воссоединились в 2018 году, через 35 лет после выпуска прощального сингла «Thank You For the Music». Именно тогда они впервые распахали о возможный релиз «I Still Have Faith in You».

По крайней мере с 2016 года ABBA предвещали возвращение с помощью цифровых версий себя. И, наконец, 27 мая 2022 года квартет выступит с концертом ABBA Voyage с группой из 10 человек в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне. Первоначальные участники — Бенни Андерсон, Анни-Фрид Лингстад, Агнета Фельтског и Бьорн Кристиан Ульвеус — будут выступать в качестве цифровых версий самих себя.