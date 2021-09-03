Майкоп, 3 сентября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. Открытие памятного бюста уроженца Республики Адыгея — Героя России старшего лейтенанта Владислава Долонина состоялось в Адыгее 3 сентября в День солидарности в борьбе с терроризмом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. В митинге, посвященном открытию бюста, принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Также на церемонию прибыли заместитель командующего 49-й армии Алексей Полюхович, председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, руководители правоохранительных органов РА, представители ЮВО МО РФ, члены правительства РА и Госсовета-Хасэ РА, родственники Владислава Долонина, юнармейцы, представители общественных организаций. Бюст Герою России установлен на территории средней школы №3, где учился Владислав Долонин.

Фото Алексея Гусева В Майкопе открыт бюст Героя России Владислава Долонина

Глава РА отметил символичность проведения памятного мероприятия в День солидарности в борьбе с терроризмом, когда в России вспоминают жертв террористических атак, чтут память сотрудников спецслужб и правоохранительных органов, отдавших жизни при исполнении служебного долга. До конца его исполнил и Владислав Долонин, пожертвовав жизнью ради спасения своих боевых товарищей.

Владислав Долонин — из семьи военных, в 1991 году окончил Владикавказское военное общевойсковое командное училище. В марте 1995 года 26-летний Владислав Долонин героически погиб на территории Северного Кавказа в ходе боя.

«Он навечно останется молодым. Навечно — в едином строю с героями нашей страны. Мы хотим, чтобы жители Адыгеи знали и помнили о своих героях; чтобы наша молодежь воспитывалась на примерах таких людей, каким был Владислав, — храбрых, надёжных, с железной волей и стойкостью духа», — отметил Мурат Кумпилов.

Памятник Долонину перевезен в Майкоп из воинской части в Свердловской области, где служил Владислав. В апреле 2021 года его родственники обратились с просьбой помочь установить бюст в родном городе героя. Благодаря содействию органов власти республики, муниципалитета, Центра управления регионом, памятник герою установили на территории школы, где учился Владислав Долонин. Героя будут всегда помнить и в Свердловской области — одна из улиц города Асбеста носит его имя. В 2017 году, в Майкопе проведена церемония гашения почтовой марки Герою России Владиславу Долонину. Его имя вошло в серию марок «Герои Российской Федерации».

Заместитель командующего 49-й армии Алексей Полюхович поблагодарил органы власти Адыгеи за поддержку инициативы о переносе памятника.

«Владислав является эталоном мужества, он навсегда в строю, пока жива память о герое», — отметил в своем выступлении депутат Госсовета-Хасэ РА Эдуард Цеев, который также удостоен звания Герой России за героизм в ходе военной кампании на Северном Кавказе. О том, какими качествами обладал Владислав Долонин, рассказал его родной брат — генерал-майор Николай Долонин.

На церемонии отмечалось, что подвиг старшего лейтенанта Владислава Долонина навечно останется в памяти, станет достойным примером для подражания, для воспитания новых поколений в духе преданности Отечеству, любви к своей Родине. В память о погибших при исполнении воинского долга, была объявлена минута молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов к бюсту Владислава Долонина.