Сеул, 3 сентября, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Южнокорейский актёр Пак Со Джун присоединился к проекту кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 3 сентября сообщает портал Screen Rant.

Цитата из кф «Капитан Марвел». реж. Анна Боден, Райан Флек. 2019. США, Австралия Капитан Марвел

Информацию о включении Джуна в актёрский состав картины подтвердило его агентство Awesome Entertainment. Отмечается, что он уже покинул Южную Корею, чтобы сниматься в сиквеле «Капитана Марвел». Пока студия держит в секрете информацию о его роли.

https://twitter.com/theseoulstory/status/1433655493264764928

Пак Со Джун (настоящее имя Пак Ён Гю) cнялся в таких южнокорейских сериалах, как «Убей меня, исцели меня», «Что случилось с секретарём Ким», «Хваран: Начало» и других. Поклонники дорам также знают его по роли Пак Сэ Роя в шоу «Итхэвон класс» (2020).