Москва, 3 сентября, 2021, 21:55 — ИА Регнум. 3 сентября палата Российского Футбольного Союза (РФС) приняла решение запретить московскому «Локомотиву» регистрировать новых футболистов из-за задолженностей перед бывшим защитником «железнодорожников» и сборной Грузии Соломоном Кверквелией.

Logo-football.ru ФК «Локомотив»

В текущее летнее трансферное окно «Локомотив» объявил о подписании Максима Ненахова (из «Ахмата» за 2 миллиона евро), Тина Едвая (из «Байера-04"за 4 миллиона евро), Наира Тикнизяна (из ЦСКА за 4 миллиона евро), Алексиса Бека Бека (из «Кана» за 6 миллионов евро), Гирано Керка (из «Утрехта» за 6 миллионов евро), Тино Анджорина (из «Челси» на правах годичной аренды) и Константина Марадишвили (из ЦСКА за 7 миллионов евро).

На данный момент «Локомотив» с 12-ю очками после шести туров Российской Премьер-лиги 2021/22 по футболу идет на четвертое позиции в турнирной таблице чемпионата.