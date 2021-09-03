с. Луганское, , 21:54 — REGNUM Один раз за сутки 2 сентября украинские боевики обстреляли территорию ДНР, сообщает 3 сентября Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Украинский солдат стреляет из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Обстрелу подвергся район села Луганское под Донецком. По окрестностям населённого пункта ВСУ выпустили девять миномётных мин калибра 120 мм.

Добавим, что за неделю украинские боевики 16 раз атаковали территорию ДНР, применив артиллерийские снаряды калибра 122 мм, миномётные мины калибров 120 и 82 мм, различные типы гранатомётов и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись районы посёлков Старомихайловка, шахты Трудовская, Каштанового, Весёлого, Лозового и Минерального на донецком направлении, Доломитного — на горловском направлении и сёл Ленинское и Саханка — на мариупольском.

В ходе этих атак пострадали трое мирных жителей, двое из которых — дети. В ДНР обстрелами ВСУ повреждены 12 домостороений и перебита ЛЭП.

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