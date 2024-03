Чикаго, США, 3 сентября, 2021, 21:53 — ИА Регнум. Американские хи-хоп исполнители Chance The Rapper, Joey Purp и рэпер из Восточного Лондона Yxng Bane присоединились к чикагскому продюсеру Smoko Ono в работе над новым треком «Winners». Согласно пресс-релизу, сингл появится на дебютном альбоме Smoko Ono, который выйдет в 2022 году на лейбле Payday Records.

Antonio Rull Рэп

Smoko Ono принял участие в записи некоторых песен альбома The Big Day «Eternal», «Hot Shower», «Handsome» и «Sun Come Down». В начале этого года Chance the Rapper выпустил клип на песню «The Heart & the Tongue».

Следующий микстейп Joey Purp «UpLate» — его первый релиз с 2018 года — выйдет 24 сентября.