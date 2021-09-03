Верхнедонской район, Ростовская область, 3 сентября, 2021, 21:48 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет учитель физкультуры одного из общеобразовательных учреждений Верхнедонского района. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 3 сентября.

Onf.ru Школьный спортзал

Трагедия произошла 11 февраля 2021 года. 12-летний школьник, находясь на уроке физкультуры в спортивном зале по просьбе педагога нёс гимнастический мат. В какой-то момент мальчик зацепился за капроновый шнур волейбольной сетки, упал и ударился головой о напольное покрытие. К вечеру состояние ребёнка ухудшилось. Ученик скончался в больнице.

Следователи установили, что трагедия произошла в результате преступной небрежности учителя, «который не обеспечил входящие в его обязанности безопасные и здоровые условия пребывания вверенных ему детей на время урока по физической культуре, не провел инструктаж по технике безопасности перед началом урока, не предупредил рискованные действия детей, не осуществил контроль и предупреждение опасных ситуаций во время урока, не подготовил спортивный зал перед началом урока и не обеспечил место проведения занятий необходимым спортивным инвентарём», уточнили в ведомстве.

Материалы уголовного дела направлены в суд.