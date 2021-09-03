Вашингтон, 3 сентября, 2021, 21:45 — ИА Регнум. Netflix выложил в сеть изображение логотипа будущего игрового сериала по манга‑ и аниме-сериалу «Ван Пис». Публикация была размещена 3 сентября на Twitter-страницеNetflix Geeked.

Цитата из аниме «Ван-Пис» реж Коносукэ Уда. 1998. Япония Луффи

«Как бы сложно или невозможно это ни было, никогда не упускайте из виду свою цель», — написала администрация страницы в посте, процитировав главного героя манги Манки Д. Луффи. Отметим, что логотип создатели картины выполнили в 3D-формате.

https://twitter.com/NetflixGeeked/status/1433799705255874560

Ранее Netflix сообщил, что в реализации проекта принимает участие автор манги Эйитиро Ода. Должность шоураннера (исполнительный продюсер, который также выступает в качестве сценариста и редактора) занял Стивен Маэда, ранее работавший над такими известными шоу, как «Секретные материалы», «Жестокое царство» и «Остаться в живых».