Торонто, Канада, 3 сентября, 2021, 21:40 — ИА Регнум. Канадский рэпер Drake выпустил свое первое музыкальное видео для альбома «Certified Lover Boy», который вышел в ночь со 2 на 3 сентября. Видеоматериал был выложен на официальном YouTube-канале исполнителя.

The Come Up Show Дрейк

Автором клипа стал Дэйв Мейерс, снявший визуал для трека «Way 2 Sexy», в котором Drake представлен в виде разных притягательных персонажей, таких как инструктор по тренировкам, пожилой парень на пляже, герой любовного романа, герой боевика и кёльнский оратора, а также персонаж мультфильма. Там также есть сцена, где Drake, бывший игрок «Toronto Raptors» Каваи Леонард и известные артисты Future и Young Thug танцуют вместе в белых нарядах.

Дэйв Мейерс ранее снял аналогичное театральное музыкальное видео для трека «Laugh Now Cry Later».