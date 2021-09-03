Киев, 3 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Министр юстиции Украины Денис Малюська выступил за сужение сферы применения механизма люстрации.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Люстрация

С таким заявление он выступил сегодня, 3 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр заявил, что в целом механизм люстрации необходимо сохранить — «но его сфокусировать на реально критически важных персоналиях, уменьшив сферу его применения».

Малюська заявил, что законопроект, который должен «подкорректировать» применение люстрации на Украине, уже разработан. Вместе с тем он признал, что по этому вопросу нет компромисса ни в парламенте, ни среди экспертов.

Напомним, что закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года при президенте Порошенко. Фактически закон закрывает дорогу в государственный аппарат людям, занимавшим должности в период президентства Виктора Януковича. В 2019 году Европейский суд по правам человека признал люстрацию государственных служащих на Украине, которые были подвергнуты репрессиям после госпереворота 2014 года, нарушением прав чиновников и присудил ряду пострадавших денежные компенсации.

В 2019 году президент Зеленскийпредлагалужесточить люстрацию для того, чтобы к власти на Украине больше никогда не пришел Пётр Порошенко, а также народные депутаты Верховной рады восьмого созыва.