Вашингтон, 3 сентября, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Санкции ввели США в отношении четверых граждан Ирана — Али Резы Шахвароги Фарахани, Махмуда Хазейна, Омида Нури и Кии Садеги, сообщили 3 сентября в пресс-службе американского минфина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В американском ведомстве пояснили, что эти иранцы имеют отношение к разведке Ирана — министерству информации, за что на них и наложены рестрикции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Иране называют американские санкции нарушением прав человека. Вашингтон возобновил санкционное давление на Тегеран после своего выхода в 2015 году из ядерной сделки, когда он «освободил себя» от обязательств по постепенной отмене санкций.