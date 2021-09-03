Лос-Анджелес, США, 3 сентября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Критики положительно высказываются про игру Уилла Смита в фильме «Король Ричард». Об этом 3 сентября сообщил портал Screen Rant.

Julie Edgley Серена и Винус Уильямс

Издание опубликовало подборку ранних отзывов известных экспертов по поводу фильма, которые они опубликовали в соцсетиTwitter. Большая часть хвалебных отзывов направлена в адрес Смита, однако критикам также понравилась игра Онжаню Эллис, которая исполнила роль Брэнди Уильямс и Джона Бернтала, который сыграл Рика Макки.

https://twitter.com/MovieMantz/status/1433640616370507776

https://twitter.com/ScottFeinberg/status/1433631566501089280

Напомним, сюжет фильма Король Ричард» рассказывает о Ричарде Уильямсе (Уилл Смит) — отце и тренере звезд тенниса Винус и Серены Уильямс (роли исполнили Санийя Сидни и Деми Синглтон). Премьера картины в России состоится 18 ноября 2021 года.