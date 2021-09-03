Киев, 3 сентября, 2021, 21:25 — ИА Регнум. Глава ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о «целенаправленной деятельности» со стороны власти с использованием ресурса правоохранительной системы Украины по незаконному уголовному преследованию.

Zagittya.com.ua Виктор Медведчук

Об этом он сказал в эфире телеканала «Первый независимый», комментируя решение о продлении домашнего ареста до 31 октября.

Политик отметил, что процессуальные нарушения про его делу продолжаются, причем делаются они массово. Он напомнил, что 20 августа было оглашено о завершении судебного следствия, несмотря на то, что ранее сроки его продлены до середины ноября текущего года.

«Сделано это было все в угоду и в ознаменование для того, чтобы продемонстрировать к празднику Дня независимости «огромную, объемную» работу по незаконному уголовному преследованию со стороны прокуратуры и органов следствия… Ходатайство о продлении меры пресечения, которое составлено с нарушением закона… на мой взгляд и с точки зрения моей защиты, оно является таким, которое не может быть удовлетворено, но суд его рассматривает. И мы понимаем сегодня, что суд находится в полной зависимости и под влиянием власти и поэтому ожидать справедливого решения фактически не приходится», — сказал лидер ОПЗЖ.

Вместе с тем парламентарий заявил, что борьба будет продолжаться.

«Мы боремся за закон, за соблюдение Конституции, за то, чтобы правда восторжествовала… Естественно, что в случае неудовлетворения решением суда мы будем его обжаловать в апелляционном порядке и будем продолжать борьбу, направленную на то, чтобы противостоять незаконному уголовному преследованию и фабрикации уголовного дела против моего коллеги Тараса Козака», — сказал Медведчук.

Он отметил, что материалы для ознакомления с делом были представлены только 30 августа и, как это ни удивительно, насчитывают 67 томов, поэтому защита толком с ними не ознакомилась. Медведчук считает, что обвинения, что он якобы может уничтожить материалы дела — это на уровне в целом того, что инкриминируется ему в качестве обвинения.

«То есть это такие же обвинения в тех тяжких преступлениях, за которыми ничего нет, как и нет доказательств. Точно так сейчас инкриминируется: а вдруг эти материалы будут уничтожены. Уровень первого и второго обстоятельства отвечает тому, что это дело является надуманным, политически мотивированным и незаконным», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что в новом решении суд без объяснения причин запретил доступ врачей к Медведчуку. В партии заявили, что проанализируют ситуацию и пока не понимают, что власти надумали.